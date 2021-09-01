Спектакли Богомолова убирают из репертуара МХТ

«Это важное сообщение для всех моих друзей — и всех, кому дороги эти два спектакля. «Идеальный муж» по решению руководства МХТ будет сыгран 8 и 13 сентября последний раз. «Карамазовы», вроде, еще будут в ноябре. На этом все, — написал постановщик. — Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и, надеюсь, не только меня спектаклями».