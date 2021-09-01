В полиции рассказали о подозрительных таблетках на свадьбе Моргенштерна

В полиции рассказали, что 70 белых таблеток, которые нашли полицейские на палубе прогулочного теплохода во время свадьбы Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной, оказались мятными драже. Об этом сообщает источник Life.ru.

Фото: @xenia_sobchak/Instagram @xenia_sobchak/Instagram

Причиной для проверки легальности конфет стала необычная подача угощения – к посетителям подходил человек в одеянии священника и предлагал пройти «обязательный ритуал» – угоститься «таблеточкой» из разрезанной книги, после чего желал «приятного полета».

Полицейские прибыли на корабль из-за жалоб на шум, однако в ходе проверки служебная собака обнаружила тайник с таблетками. Находку отправили на экспертизу, которая не показала ничего запрещенного.

Несмотря на это полицейские составили протокол по поводу нарушения тишины, и теперь организаторам свадьбы грозит штраф.

Напомним, что 31 августа состоялась свадьба 23-летнего рэпера Моргенштерна и 21-летней студентки Дилары Зинатуллиной. Для торжества Моргенштерн арендовал теплоход «Рио-1», который курсировал по Москва-реке. На палубе собралось немало знаменитостей, а ведущей стала Ксения Собчак.