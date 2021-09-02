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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма освоили новый вид спорта

WMJ.ruиещё 2
39 минут назад

Герцоги Кембриджские прививают наследникам любовь к физической активности.

Дети Кейт и Уильяма освоили новый вид спорта
Фото: ReutersReuters

В обязанности королевских особ входит разносторонняя занятость, а также поощряется любовь к спорту. Кейт Миддлтон и принц Уильям еще пару лет назад участвовали в гонке King’s Cup на острове Уайт. Теперь влюбленные решили обучить и своих наследников плаванию на лодках. В начале августа королевская семья была замечена плывущей на небольшой лодке на северном побережье Норфолка.

Сейчас они в большой степени семья моряков. Кейт всегда была опытным моряком, и Уильям тоже неплохо справляется, - передает слова друга семьи Vanity Fair.

Кейт Миддлтон увлекается различными видами спорта.

Напомним, что у герцогов Кембриджских в браке родилось трое детей Джордж, Шарлотта и Луи. В числе увлечений королевских наследников можно назвать танцы, верховую езду и рисование.

Шоу-бизнес,принц Уильям,Кейт Миддлтон,Уайт,
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