Дети Кейт и Уильяма освоили новый вид спорта

В обязанности королевских особ входит разносторонняя занятость, а также поощряется любовь к спорту. Кейт Миддлтон и принц Уильям еще пару лет назад участвовали в гонке King’s Cup на острове Уайт. Теперь влюбленные решили обучить и своих наследников плаванию на лодках. В начале августа королевская семья была замечена плывущей на небольшой лодке на северном побережье Норфолка.