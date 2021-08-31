Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) снял штаны у ЗАГСа перед церемонией бракосочетания со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, музыкант снял брюки, чтобы сфотографироваться. К Моргенштерну и его невесте тут же подошли дети, чтобы сделать совместные снимки.

Перед ЗАГСом состоялся выкуп невесты, эпизоды которого Моргенштерн транслировал в сторис Instagram.

Жених приехал на выкуп на автомобиле Daewoo Nexia. Подъезд, откуда музыкант забирал невесту, украшали плакаты с надписями: «Жених без памяти влюблен, готов к семье и браку он», «Тили-тили-тесто, здесь живет невеста», а также «Невеста влюблена, для счастья создана она».

После выкупа Алишер и Дилара с гостями пересели в лимузин, который рэпер охарактеризовал как «самый старый, вонючий, проперженный лимузин из проката».