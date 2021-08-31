В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Моргенштерн снял штаны у ЗАГСа

Вероника Полынина
45 минут назад

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) снял штаны у ЗАГСа перед церемонией бракосочетания со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, музыкант снял брюки, чтобы сфотографироваться. К Моргенштерну и его невесте тут же подошли дети, чтобы сделать совместные снимки.

Перед ЗАГСом состоялся выкуп невесты, эпизоды которого Моргенштерн транслировал в сторис Instagram.

Жених приехал на выкуп на автомобиле Daewoo Nexia. Подъезд, откуда музыкант забирал невесту, украшали плакаты с надписями: «Жених без памяти влюблен, готов к семье и браку он», «Тили-тили-тесто, здесь живет невеста», а также «Невеста влюблена, для счастья создана она».

После выкупа Алишер и Дилара с гостями пересели в лимузин, который рэпер охарактеризовал как «самый старый, вонючий, проперженный лимузин из проката».

Празднование должно состояться на теплоходе, вести торжество будет Ксения Собчак. По информации Life Shot, для праздника закуплены 6 коробок винного напитка стоимостью 200 рублей за бутылку, а также приготовлен торт из конопляной муки и конопляных зерен. Угощать гостей будут самсой, пельменями и бургерами.

Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители