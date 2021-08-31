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«Голоса не хватило»: Садальский объяснил, почему Конкину не дают Народного

News.ru
28 минут назад

Советский и российский актёр Станислав Садальский объяснил NEWS.ru, почему заслуженному артисту РФ Владимиру Конкину не дают звание Народного артиста. Более того, коллега и друг известного актёра уверен: ему это звание и не нужно.

Садальский о награждении Конкина: "Не хватило голоса"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Существует порядок предоставления звания: надо пройти четыре организации. Первая организация — союз кинематографистов. Потом — управление культуры Москвы. Потом — ФСБ по Москве. Потом — министерство культуры. Уже потом президент и комиссия. Это всё не так просто. На комиссии пять лет назад ему (Конкину. — NEWS.ru) одного голоса не хватило, — рассказал Садальский.

Актер пояснил: член наградной комиссии, проголосовавший против присвоения Конкину звания Народного артиста, объяснил свой отказ тем, что тот якобы «выпивает». Садальский в свою очередь убеждён, что Владимир Конкин — «потрясающая личность», и звание ему для этого вовсе не требуется.

[Звание Народного артиста получают] люди, которые абсолютны бездарны. Они безликие. А Володя — личность, а личность, естественно, раздражает. Володя смеет иметь собственное мнение. Я считаю, что Вова — популярный, известный, и это [звание] ему не прибавит, не убавит, — заключил он.

Владимира Конкина зрители помнят по ролям в культовых фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь», «Отцы и дети» и многих других. 19 августа он отметил 70-летний юбилей.

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Ранее близкие друзья и коллеги Конкина поделились с NEWS.ru недовольством, вызванным тем, что актёру раз за разом отказываются присвоить звание Народного артиста РФ, и призвали Минкульт исправить эту ошибку. Свою позицию высказали работающая с ним более 20 лет арт-директор Елена Переслени, руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Алексей Лобарев, председатель независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис, а также российский киноактёр и режиссёр Виктор Мережко.

Шоу-бизнес,Елена Переслени,Алексей Лобарев,Борис Краснов,Денис Кирис,Владимир Конкин,Виктор Мережко,Станислав Садальский,Минкультуры,ФСБ,МВД,Москва,Россия,
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