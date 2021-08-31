Раскрыта причина разрыва Децла с отцом

«Он себя вел независимо, типа, его это не касалось. Но на самом деле, я думаю, он очень сильно от этого пострадал. И потом, его отец — человек, который не понимает другого мнения, не слышит других людей вообще никогда. У них просто случился конфликт поколений. И Кирилл захотел жить своей жизнью, что абсолютно логично для мужчины, которому уже было 20 с лишним лет», — заявила ведущая.