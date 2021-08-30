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"Была послана": Блогер Блиновская пригрозила Дженнифер Лопес

Вероника Полынина
1 час назад

Блогер и автор тренингов личностного роста Елена Блиновская подтвердила слухи о том, что приглашала певицу Дженнифер Лопес выступить на празднике по случаю своего дня рождения.

"Была послана": Блогер Блиновская пригрозила Дженнифер Лопес
Фото: ReutersReuters

Блиновская рассказала в сторис Instagram, что сначала Лопес запросила за выступление одну сумму, но затем узнала, что предстоит выступать на частной вечеринке, и утроила сумму гонорара.

«И была «послана» за такие скачки в цене. А так слухи верные. Ниче бесплатно еще споет», - пообещала коуч.

Напомним, на днях Елена Блиновская отпраздновала свой 40-й день рождения в пятизвездочной гостинице на Алтае. Общие затраты на торжество составили более 119 млн рублей.

Мероприятие длилось несколько дней, каждому гостю Блиновская оплатила перелет бизнес-классом и проживание в одном из лучших отелей. В качестве ведущих на юбилее выступили Иван Ургант и Ксения Собчак, гостей развлекали Филипп Киркоров, Светлана Лобода, группа «Звери», рэпер Jah Khalib и другие знаменитости.

Елена Блиновская – популярный Instagram-блогер, на ее страницу подписано 5,7 млн человек. Она занимается разработкой и продажей курсов по повышению мотивации и достижению личностного успеха.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Светлана Лобода,Дженнифер Лопес,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
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