"Была послана": Блогер Блиновская пригрозила Дженнифер Лопес

Блогер и автор тренингов личностного роста Елена Блиновская подтвердила слухи о том, что приглашала певицу Дженнифер Лопес выступить на празднике по случаю своего дня рождения.

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Блиновская рассказала в сторис Instagram, что сначала Лопес запросила за выступление одну сумму, но затем узнала, что предстоит выступать на частной вечеринке, и утроила сумму гонорара.

«И была «послана» за такие скачки в цене. А так слухи верные. Ниче бесплатно еще споет», - пообещала коуч.

Напомним, на днях Елена Блиновская отпраздновала свой 40-й день рождения в пятизвездочной гостинице на Алтае. Общие затраты на торжество составили более 119 млн рублей.

Мероприятие длилось несколько дней, каждому гостю Блиновская оплатила перелет бизнес-классом и проживание в одном из лучших отелей. В качестве ведущих на юбилее выступили Иван Ургант и Ксения Собчак, гостей развлекали Филипп Киркоров, Светлана Лобода, группа «Звери», рэпер Jah Khalib и другие знаменитости.