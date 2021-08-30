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Собчак нашла нового парня для Ивлеевой

РИА "ФедералПресс"иещё 3
59 минут назад

Блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей официально подтвердили информацию о том, что они расстались. Скандальная ведущая Ксения Собчак в новом выпуске своего шоу принялась активно искать нового партнера для ведущей «Орла и решки».

Собчак нашла нового парня для Ивлеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Послушай, Лиз, я влюбилась в Сашу Горчилина. Мне кажется, это серьезно. Он такой худой, талантливый, нервный», – спародировав Ивлееву, сказала Собчак.

Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк, более известный под псевдонимом Элджей, не так давно рассказали публике о том, что они официально закончили отношения.

Ксения Собчак решила не пропускать такую животрепещущую для фанатов тему и сняла новый выпуск шоу «Осторожно: Собчак» с Настей.

В шоу она в образе Ивлеевой призналась менеджеру в том, что якобы влюбилась в актера Александра Горчилина.

Бренд-менеджер телеведущей отметила, что она даже не знает, какой бы мужчина по энергетике сравнился с Настей.

«Ты органично бы смотрелась в каком-нибудь кинодуэте с Дмитрием Нагиевым», – поразмышляла менеджер.

Ксения также не упустила шанса и шутливо спросила девушку о том, кто лучше выглядит вместе: Ивлеева и Нагиев или же «Собчачка» и Ревва.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Элджей высказался о расставании с Ивлеевой в новой песне.

Шоу-бизнес,Алексей Узенюк,Анастасия Ивлеева,Александр Горчилин,Ксения Собчак,ФедералПресс,
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