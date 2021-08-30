Лидер группы «Маленький принц» подал в суд на Google

Лидер группы «Маленький принц» 53-летний Александр Хлопков подал в суд на Google, чтобы защитить права на свои песни. Как сообщает Telegram-канал Mash, солист хочет запретить публиковать его композиции в интернете.

Фото: соцсети соцсети

Накануне Хлопков обнаружил, что его песни «Прощай» и «Мы встретимся снова» песни опубликованы на YouTube. Он обратился к Google с требованием удалить все семь видеороликов, что корпорация выполнила.

Однако после этого музыкант обратился в суд, чтобы потребовать и впредь запретить публиковать его песен в интернете.

Напомним, что ВИА «Маленький принц» – группа, созданная в конце 1980-х годов композитором группы «Мираж» Андреем Литягиным. В августе 1989 года коллектив выступил на разогреве у «Миража», после чего до 1994 вел концертную деятельность по России.