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Лидер группы «Маленький принц» подал в суд на Google из-за авторских прав

Елена Прошина
56 минут назад

Лидер группы «Маленький принц» 53-летний Александр Хлопков подал в суд на Google, чтобы защитить права на свои песни. Как сообщает Telegram-канал Mash, солист хочет запретить публиковать его композиции в интернете.

Лидер группы «Маленький принц» подал в суд на Google
Фото: соцсетисоцсети

Накануне Хлопков обнаружил, что его песни «Прощай» и «Мы встретимся снова» песни опубликованы на YouTube. Он обратился к Google с требованием удалить все семь видеороликов, что корпорация выполнила.

Однако после этого музыкант обратился в суд, чтобы потребовать и впредь запретить публиковать его песен в интернете.

Напомним, что ВИА «Маленький принц» – группа, созданная в конце 1980-х годов композитором группы «Мираж» Андреем Литягиным. В августе 1989 года коллектив выступил на разогреве у «Миража», после чего до 1994 вел концертную деятельность по России.

После, в 1994 году, бессменный фронтмен группы Александр Хлопков решил заняться собственным бизнесом и «Маленький принц» покинул эстраду. Сейчас группа периодически выступает на корпоративах и в рамках проекта «Дискотека СССР».

Шоу-бизнес,Андрей Литягин,Google,
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