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Хоккеист Макаров предложил встретиться режиссеру, который оскорбил его жену Леру Кудрявцеву

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

Российский хоккеист Игорь Макаров, который является мужем телеведущей Леры Кудрявцевой, предложил встретиться режиссеру Сарику Андреасяну.

Муж Кудрявцевой предложил встретиться обидчику жены
Фото: InstagramInstagram

"У нас появился очередной инстаграмный герой – Сарик его зовут. Так вот, Сарик, послушай меня. Если ты только с женщинами готов конфликтовать в Instagram или в прессе, то если у тебя духа хватит, то давай увидимся. И я тебе коротко объясню все. Понял меня?" - заявил Макаров в Instagram.

Напомним, Кудрявцева во время конкурса "Новая волна" пошутила, что у Андреасяна много фильмов, но хорошего в них мало. Андреасян оскорбил Кудрявцеву, назвав ее тварью, а также попросил ее "не раскрывать свой грязный рот".

"Я, кстати, спрашивала про нее, мол, не обидная ли шутка? Но сценаристы сказали: "Нет". А я, да простит меня Сарик, просто не знакома с его работами. Поэтому ничего личного", — сказала Кудрявцева в интервью изданию Starhit.

Шоу-бизнес,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,
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