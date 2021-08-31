Муж Кудрявцевой предложил встретиться обидчику жены

"У нас появился очередной инстаграмный герой – Сарик его зовут. Так вот, Сарик, послушай меня. Если ты только с женщинами готов конфликтовать в Instagram или в прессе, то если у тебя духа хватит, то давай увидимся. И я тебе коротко объясню все. Понял меня?" - заявил Макаров в Instagram.