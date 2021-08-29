Борисова рассказала, что ее дочь сильно бил отец

Дана Борисова которая была гостьей телепередачи «Звезды сошлись», рассказала о том, что отец ее дочери бизнесмен Максим Аксенов, избивал Полину. А дедушка с бабушкой даже не пытались защитить ребенка. Об этом пишет Экспресс Газета.

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Борисова не скрывает, что был период, когда она была далеко не самой лучшей матерью. Зависимость от запрещенных веществ оказала пагубное влияние и на здоровье и психику самой Даны, и отразилась на ребенке. Но телеведущая с помощью друзей смогла принять решение о лечении и полгода реабилитировалась в специализированной клинике. Сейчас самое страшное позади, и Дана восстанавливает отношения с дочерью

Некоторое время девочка жила у отца. Полина скрывала варварские методы его воспитания, и лишь недавно призналась, что ее избивали до синяков. И, несмотря на это, подросток не держит зла на родственников.

«Он довел тем, что он не общается с ней. Они в октябре ее избили очень сильно. Бил ее папа, дедушка с бабушкой сказали — отец ее воспитывает, мы не мешаем. А она все прощает, хочет общаться, говорит: «Мам, ты знаешь, папа меня любит, хочет общаться, ему бабушка Марина не разрешает»», - сообщила Борисова.