Борисова рассказала, что ее дочь сильно бил отец

Дана Борисова которая была гостьей телепередачи «Звезды сошлись», рассказала о том, что отец ее дочери бизнесмен Максим Аксенов, избивал Полину. А дедушка с бабушкой даже не пытались защитить ребенка. Об этом пишет Экспресс Газета.
Борисова не скрывает, что был период, когда она была далеко не самой лучшей матерью. Зависимость от запрещенных веществ оказала пагубное влияние и на здоровье и психику самой Даны, и отразилась на ребенке. Но телеведущая с помощью друзей смогла принять решение о лечении и полгода реабилитировалась в специализированной клинике. Сейчас самое страшное позади, и Дана восстанавливает отношения с дочерью
Некоторое время девочка жила у отца. Полина скрывала варварские методы его воспитания, и лишь недавно призналась, что ее избивали до синяков. И, несмотря на это, подросток не держит зла на родственников.
«Он довел тем, что он не общается с ней. Они в октябре ее избили очень сильно. Бил ее папа, дедушка с бабушкой сказали — отец ее воспитывает, мы не мешаем. А она все прощает, хочет общаться, говорит: «Мам, ты знаешь, папа меня любит, хочет общаться, ему бабушка Марина не разрешает»», - сообщила Борисова.
Телеведущая Дана Борисова поддержала соседку Стаса Пьехи по даче, Ирину Безбородову, избившую семилетнего сына певца, Петю, назвав мальчика «маленьким вредителем». Своё мнение о сложившейся ситуации она высказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ».