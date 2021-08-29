Линдеманна заманили в Тверь огромным гонораром

Бизнесмен Максим Ларин, организатор фестиваля в Твери, где сорвалось выступление группы Rammstein, обозначил масштаб гонорара Тилля Линдеманна. Он сказал, что эта сумма равна доходу его компании за полгода.

Тилль Линдеманн собирался 29 выступать на концерте в Твери. Но 28 к нему пришли представители правоохранительных органов. Самого певца лишь предупредили о недопущении нарушения антиковидных мер. А вот организаторам мероприятия были предъявлены серьезные претензии. Стало понятно, что в заявленном формате фестиваль не состоится. Об этом рассказывает 5 Канал.

Организаторы фестиваля объяснили, что деньги фронтмену группы Rammstein уже были выплачены. Так что речь может пойти о возврате гонорара.

«Это будем решать, если не состоится (выступление). Да, мне работать всем холдингом полгода, чтобы заработать такую сумму», — отметил Ларин.

Бизнесмен не назвал точную сумму. Но журналисты изучили статистику. Согласно данным «СПАРК», за 2020 год выручка холдинга «Афанасий», которым владеет Ларин, составила 296 837 000 рублей.

Надо отметить, что с концертной программой фестиваля не задалось дело с самого начала. Ранее предполагалось, что выступит группа «Би-2». Но музыканты решили отказаться от участия в концерте, поскольку местные власти предупредили их об ответственности за нарушение антиковидного режима.

Именно тогда Максим Ларин решил пригласить Линдеманна, хотя заплатить ему должен был на порядок больше, чем коллективу «Би-2».