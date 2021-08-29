Шаляпин сообщил, что у его супруги 80 процентов поражения легких

Совсем недавно Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис отгуляли свадьбу в Лас-Вегасе. И буквально через несколько дней стало понятно, что и Татьяна, и ее родители заболели коронавирусом. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».
«Мне повезло, что я накануне свадьбы сделал прививку, поэтому болезнь меня миновала. А Таня медлила, не хотела прививаться и вот итог - коронавирус в тяжелейшей форме», - сообщил Прохор.
Тесть и теща певца болеют не так тяжело. Что же касается жены, то она находится в критическом состоянии. Женщину подключили к ИВЛ.
«У Тани 80 процентов поражения лёгких, я очень переживаю за неё. Главное, чтобы она выжила», - говорит артист.
Пара вместе уже два года и только что сочетались законным браком. Сама Татьяна – миллионерша, ее семья переехала в Канаду в 90 годы из России и основала успешный бизнес. Женщине 42 года.
«Это моя первая настоящая свадьба. Все предыдущие отношения были выдумкой. Татьяна моя первая настоящая жена», - сказал журналистам Шаляпин.
Напомним, о романе Прохора Шаляпина с владелицей сети адвокатских компаний Татьяной Клаудиа Девис стало широко известно в январе 2020 года. Пара была замечена на круизном лайнере Royal Princess. По данным СМИ, отдых обошелся в миллионы рублей и, скорее всего, платила за все Татьяна.