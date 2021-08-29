Бывший муж Пелагеи хоккеист Телегин снова женился

Иван Телегин сегодня в одном из подмосковных загсов без излишней огласки заключил брак со своей подругой Марией Гончар. Как пишут dni.ru, это была закрытая семейная свадьба. Рядом с молодоженами были только самые близкие люди. Широко отпраздновать событие пара планирует несколько позже.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Прежний брак Телегина распался из-за появления в его жизни Марии. Официальный развод с Пелагеей состоялся год назад, дочка Таисия осталась жить с мамой.

Певица не раз говорила, что старается сохранить с бывшим супругом дружеские отношения из-за ребенка. Но в связи с тем, что им с Иваном никак не удается мирно договориться о разделе имущества, это не всегда получается.

Очередной суд из-за имущества назначен на 5 октября. Предстоит разделить загородный дом, ценой в 2 млн долларов, также, как пишут СМИ, Телегин претендует на часть квартиры, которую Пелагея приобрела на деньги собственной матери и часть доходов от ее выступлений и рекламных съемок.

Пелагея объявила о расставании с мужем в декабре 2019 года. СМИ отмечали, что причиной развода стала измена спортсмена. В свою очередь, Пелагея заявила, что все юридические вопросы будут решены без скандалов, и говорила о планах сохранить хорошие отношения ради дочери. Однако позднее певица обратилась в суд, потребовав раздела имущества и алиментов на дочь, а ее представители рассказали, что Телегин никак не участвует в воспитании ребенка.