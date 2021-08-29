Кудрявцева предрекает Андреасяну проблемы в профессии

Лера Кудрявцева сочла нужным не оставить без комментариев оскорбительный пост Сарика Андреасяна и его последующие угрозы судом. Напомним, что телеведущая озвучила на сцене «Новой волны» шутку по поводу творчества режиссера, которая того очень задела. Кинодеятель бросился в атаку, публично обозвав обидчицу «тварью».
Также он пригрозил исками в суд всем недоброжелателям.
Кудрявцева шокирована поведением Андреасяна.
«Признаюсь, не хотелось отвечать, но раз дошло до прямых оскорблений, решила объяснить товарищу, что «хавать» мерзкую истерику в свой адрес не собираюсь.
Честно признаюсь, я не киноман, но с классикой и режиссерами, чьи имена вписаны в историю, знакома. Но, как оказалось, одного из «выдающихся» упустила — я про Сарика Адреасяна, как вы поняли. Теперь среди его «заслуг» в киноиндустрии, помимо фильмов с минимальным рейтингом на «Кинопоиске», еще одна — миниатюра с оскорблением женщины.
«Тварь» и «тебя мама плохо воспитала» — услышала я в свой адрес , после того, как зачитала фразу из сценария концерта на «Новой волне», где пошутили об «успехах» этого режиссера в киноиндустрии», - написала телеведущая в инстаграме..
Кудрявцева привела в пример Нагиева, который сыграл Чикатило, но никто после этого не называет его «тварью». Она удивлена, что режиссер плохо понимает, что такое роли и сценарии. И в целом, телеведущая считает, что после подобных заявлений Сарика будут ждать профессиональные проблемы.
«Соглашусь, пнуть ногой шоу-бизнес со «старыми бесталанными ведущими» — гораздо легче и безопаснее, чем получить новую критику в миллионных просмотрах главного кинокритика YouTube. Но вот что с таким режиссером станет после публичного оскорбления женщины и его долгожданной минуты славы?»