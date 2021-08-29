Кудрявцева предрекает Андреасяну проблемы в профессии

Честно признаюсь, я не киноман, но с классикой и режиссерами, чьи имена вписаны в историю, знакома. Но, как оказалось, одного из «выдающихся» упустила — я про Сарика Адреасяна, как вы поняли. Теперь среди его «заслуг» в киноиндустрии, помимо фильмов с минимальным рейтингом на «Кинопоиске», еще одна — миниатюра с оскорблением женщины.