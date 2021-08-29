Оскорбленный Андреасян планирует засудить своих обидчиков

«Иски с этого момента будут приходить к каждому, кто думает, что их «невероятная» шутка обо мне сможет кого-то рассмешить. Я много раз писал и пишу, что быть известным я не стремлюсь, и прошу обо мне не говорить. Я с вами за одним столом не сидел, руку вам не жму и не особо хочу и в ваших пиарах и раскрутках не нуждаюсь», - сообщил режиссер в микроблоге.