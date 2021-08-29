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Оскорбленный Андреасян планирует засудить своих обидчиков

Ирина Лебедева
1 час назад

Скандал, где главные действующие лица – телеведущая Лера Кудрявцева и режиссер Сарик Андреасян, набирает обороты. Сарик решил перевести конфликт в юридическую плоскость и доверить дальнейшие действия специалистам в области юриспруденции.

Оскорбленный Андреасян планирует засудить своих обидчиков
Фото: InstagramInstagram

«Мы все делаем свою работу и можем ошибаться, но заниматься Интернет-с*** я не особо умею и не считаю себя специалистом в поливании кого-то грязью. Для этого есть юристы и адвокаты».

Теперь все, кто хочет посмеяться над его творчеством, будет грозить вызов в суд.

«Иски с этого момента будут приходить к каждому, кто думает, что их «невероятная» шутка обо мне сможет кого-то рассмешить. Я много раз писал и пишу, что быть известным я не стремлюсь, и прошу обо мне не говорить. Я с вами за одним столом не сидел, руку вам не жму и не особо хочу и в ваших пиарах и раскрутках не нуждаюсь», - сообщил режиссер в микроблоге.

Заявление Кудрявцевой о том, что это была всего лишь не самая удачная шутка сценаристов, а сама она с творчеством российско-армянского режиссера не знакома, Сарик процитировал в инстаграме. Он отметил, что оно – вполне в духе современных представителей шоу-бизнеса и отражает их уровень.

«Люди ничего не смотрели, но обвиняют, пытаются оскорблять и шутить, совершенно не понимания, о чем и о ком они говорят. Я хорошо понимаю, что Лера делает свою работу и получает за это деньги »

Напомним, что конфликт начался из-за неуважительного высказывания о творчестве режиссера, которое озвучила Кудрявцева на «Новой волне». В ответ Андреасян опубликовал в соцсети гневный пост с оскорбительными высказываниями в адрес телеведущей.

Кудрявцева ранее подала в суд на Андрея Разина и на процитировавшее его оскорбительное заявление о ее прошлом СМИ. Телеведущая потребовала с продюсера 2,5 млн рублей и 500 тысяч рублей с разместившего заметку издания. Суд теледива выиграла.
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