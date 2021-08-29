В деле с наследством Баталова появились новые факты

Запутанное дело о предполагаемом мошенничестве с наследством народного артиста СССР Алексея Баталова вышло на очередной виток. З0 августа будет рассмотрена апелляция актрисы Натальи Дрожжиной на решение Замоскворецкого суда Москвы о признании договоров-рент между ней и дочерью актера недействительными. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Дрожжиной инкриминируют оформление в собственность обманным путем двухкомнатной квартиры, нежилого помещения и 1/3 четырехкомнатной квартиры в центре Москвы.

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Надо отметить, что признание договоров недействительными уже подтверждает акт мошенничества. Но дело это в целом непростое и до сих пор в нем много неясностей и противоречий. К примеру, юрист вдовы и дочери актера Сергей Лукин отмечает, что имеется ряд невыясненных вопросов в отношении денежных средств.

«Представитель Натальи Дрожжиной утверждала, что она тратила личные деньги на ремонт в квартире Баталовых. Дескать, это было обеспечение обязательств по договору ренты. А в показаниях, которые Дрожжина давала следователю, она говорила другое, что на ремонт пошли деньги, снятые со счетов Баталовых», - рассказал юрист.

Так же не до конца ясна роль третьих лиц в этом деле.

Состоялась очная ставка между нотариусом Дмитрием Бублием и Гитаной Аркадьевной, вдовой актера.

«Они встретились у следователя. По сути, это была их первая встреча. Дмитрий Бублий подтвердил, что он не присутствовал при подписании договора ренты. Это важное признание. Сказал, что только удостоверял договоры ренты. Как составлялись эти договоры, он знать не знает. Цивин и Дрожжина, по его словам, ему передали уже подписанные документы, которые Бублий внес в свою нотариальную книжку, поставил печать и расписался там», - сообщил Лукин.

22 сентября, по словам представителя родственников Баталова, будет еще один суд - апелляция на отказ в приостановке обязанностей нотариуса Бублия. Первоначально иск подавал следователь. Но суд ему отказал. Теперь заявители хотят, чтобы Бублия отстранили от исполнения обязанностей нотариуса до приговора суда по уголовному делу.