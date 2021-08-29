«Две красавицы»: Анна выложила снимок со старшей Заворотнюк

Дочь Заворотнюк опубликовала свежую семейную фотографию. Девушка стоит в обнимку со своей бабушкой Валентиной, которой исполнилось 78 лет. На снимке можно увидеть двух прекрасных женщин – юную и постарше. Мама Анастасии совершенно не выглядит на свой возраст – красивая, стройная блондинка с сияющей улыбкой.
«Вы знаете кто эта прекрасная женщина рядом со мной? Это моя бабушка! А знаете сколько ей сегодня исполнилось? 78!
Бабуля, мой Валечек, я тебя люблю больше жизни, пообещай мне, что ты будешь жить вечно!
Я желаю тебе огромнейшего и самого-самого-самого крепкого здоровья и сил. ты моя путеводная звезда и часть моей души, обнимаю тебя, всегда буду рядом с тобой.
Не буду здесь разводить нюни, разведу их сегодня за столом, и хочу сказать, что я очень горжусь тем, что у меня такая бабушка!» - написала Анна в микроблоге.
Подписчики обратили внимание, насколько красивы все женщины в этой семье.
«Обалдеть, выглядит на 30 лет моложе», «Бабуля просто Шикарна», «Две красавицы», «Какая молодая и красивая бабушка. Ну никак не выглядит на свой возраст».
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк по-прежнему продолжают молчать, не комментируя состоянии артистки. Лишь изредка дочь Анна Заворотнюк проливает свет на события, происходящие в семье.