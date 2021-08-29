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«Две красавицы»: Анна выложила снимок со старшей Заворотнюк

Ирина Лебедева
1 час назад

Дочь Заворотнюк опубликовала свежую семейную фотографию. Девушка стоит в обнимку со своей бабушкой Валентиной, которой исполнилось 78 лет. На снимке можно увидеть двух прекрасных женщин – юную и постарше. Мама Анастасии совершенно не выглядит на свой возраст – красивая, стройная блондинка с сияющей улыбкой.

«Две красавицы»: Анна выложила снимок со старшей Заворотнюк
Фото: InstagramInstagram

«Вы знаете кто эта прекрасная женщина рядом со мной? Это моя бабушка! А знаете сколько ей сегодня исполнилось? 78!

Бабуля, мой Валечек, я тебя люблю больше жизни, пообещай мне, что ты будешь жить вечно!

Я желаю тебе огромнейшего и самого-самого-самого крепкого здоровья и сил. ты моя путеводная звезда и часть моей души, обнимаю тебя, всегда буду рядом с тобой.

Не буду здесь разводить нюни, разведу их сегодня за столом, и хочу сказать, что я очень горжусь тем, что у меня такая бабушка!» - написала Анна в микроблоге.

Подписчики обратили внимание, насколько красивы все женщины в этой семье.

«Обалдеть, выглядит на 30 лет моложе», «Бабуля просто Шикарна», «Две красавицы», «Какая молодая и красивая бабушка. Ну никак не выглядит на свой возраст».

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк по-прежнему продолжают молчать, не комментируя состоянии артистки. Лишь изредка дочь Анна Заворотнюк проливает свет на события, происходящие в семье.

Напомним, в 2019 году стало известно, что Анастасия Заворотнюк страдает онкологическим заболеванием. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли. Сейчас «прекрасная няня» находится в своем доме в Крекшино, где восстанавливается после лечения.
Шоу-бизнес,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
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