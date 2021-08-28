В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Владимир Соловьев призвал органы опеки вмешаться и помочь детям Павла и Аланы Мамаевых

runews24.ru
1 час назад

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мерзостью скандалы из-за развода и раздела имущества Павла и Аланы Мамаевых.

Соловьев призвал органы опеки прийти к Алане Мамаевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он считает, что органы опеки должны вмешаться в ситуацию и оградить детей от того, что происходит в этой семье. Соловьев очень невысокого мнения о профессиональных данных скандально известного футболиста Павла Мамаева.

Телеведущий отметил, что тот играет в футбол чуть лучше, чем среднестатистический россиянин. А единственным достижением модели Аланы Мамаевой Владимир Соловьев назвал то, что она вышла замуж.

Журналист назвал их развод «спором миллионеров», которым богатство в этой жизни досталось ни за что.

"Именно поэтому органы опеки должны приходить к таким как Алана и спрашивать: «Нужна ли помощь? Все ли у вас хорошо?»", - поделился мнением Соловьев.

Шоу-бизнес,Алана Мамаева,Павел Мамаев,Владимир Соловьев,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители