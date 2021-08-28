Соловьев призвал органы опеки прийти к Алане Мамаевой

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мерзостью скандалы из-за развода и раздела имущества Павла и Аланы Мамаевых.
Он считает, что органы опеки должны вмешаться в ситуацию и оградить детей от того, что происходит в этой семье. Соловьев очень невысокого мнения о профессиональных данных скандально известного футболиста Павла Мамаева.
Телеведущий отметил, что тот играет в футбол чуть лучше, чем среднестатистический россиянин. А единственным достижением модели Аланы Мамаевой Владимир Соловьев назвал то, что она вышла замуж.
Журналист назвал их развод «спором миллионеров», которым богатство в этой жизни досталось ни за что.
"Именно поэтому органы опеки должны приходить к таким как Алана и спрашивать: «Нужна ли помощь? Все ли у вас хорошо?»", - поделился мнением Соловьев.