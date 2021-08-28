Соловьев призвал органы опеки прийти к Алане Мамаевой

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мерзостью скандалы из-за развода и раздела имущества Павла и Аланы Мамаевых.

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Он считает, что органы опеки должны вмешаться в ситуацию и оградить детей от того, что происходит в этой семье. Соловьев очень невысокого мнения о профессиональных данных скандально известного футболиста Павла Мамаева.

Телеведущий отметил, что тот играет в футбол чуть лучше, чем среднестатистический россиянин. А единственным достижением модели Аланы Мамаевой Владимир Соловьев назвал то, что она вышла замуж.

Журналист назвал их развод «спором миллионеров», которым богатство в этой жизни досталось ни за что.