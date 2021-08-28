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Нинидзе напугала подписчиков снимком с разбитым лицом

Ирина Лебедева
1 час назад

Популярность Нино Нинидзе резко выросла после того, как стал достоянием публики их с Максимом Виторганом роман. У актрисы появилось множество поклонников, которые внимательно следят за отражением ее жизни в интернете.

Нинидзе напугала подписчиков снимком с разбитым лицом
Фото: InstagramInstagram

Нинидзе ведет инстаграм, где, как правило публикует различную информацию позитивного характера.

Но недавно она выложила видеоролик с окровавленным лицом и размазанной, как от слез косметикой.

Фолловеры были шокированы.

«Жуть кто Вас так?», «Мое сердце чуть не разбилось», «Это ужасно», - в микроблоге Нины появились тревожные комментарии

Как оказалось, актриса решила показать себя в гриме. Такого жуткого вида требовала ее роль в новом фильме. Гример потрудился на славу.

«Что ж кровь Вам идет», - резюмировали подписчики.

30-летняя дочь советской артистки Ии Нинидзе счастлива в отношениях с актером Максимом Виторганом. Несмотря на то, что пара регулярно выходит вместе в свет и проводит отпуск в компании друг друга, актеры не спешат оформлять отношения.
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