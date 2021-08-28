Нинидзе напугала подписчиков снимком с разбитым лицом

Популярность Нино Нинидзе резко выросла после того, как стал достоянием публики их с Максимом Виторганом роман. У актрисы появилось множество поклонников, которые внимательно следят за отражением ее жизни в интернете.

Фото: Instagram Instagram

Нинидзе ведет инстаграм, где, как правило публикует различную информацию позитивного характера.

Но недавно она выложила видеоролик с окровавленным лицом и размазанной, как от слез косметикой.

Фолловеры были шокированы.

«Жуть кто Вас так?», «Мое сердце чуть не разбилось», «Это ужасно», - в микроблоге Нины появились тревожные комментарии

Как оказалось, актриса решила показать себя в гриме. Такого жуткого вида требовала ее роль в новом фильме. Гример потрудился на славу.