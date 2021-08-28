Бузова и ее мужчины

Ольга Бузова уже давно в центре внимания отечественной публики. И, безусловно, очень многих интересует личная жизнь теледивы. И красива, и успешна – а семейного счастья нет. 5 Канал составил «список» мужчин, которые были ухажерами (или предполагалось, что были таковыми) поющей телеведущей.

Фото: Instagram Instagram

Еще в бытность участия Ольги в телепроекте «Дом-2» у нее был поклонник Роман Третьяков, также участник телестройки. За развитием отношений пары следили все поклонники реалити-шоу. Звезды даже запустили совместное шоу «Роман с Бузовой». Союза продержался около трех лет, отношения так и не переросли в брак.

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Через некоторое время после расставания с Романом Ольга приняла ухаживания предпринимателя Тимофея Майорова. СМИ тогда писали, что Тимофей был готов предложить Ольге руку и сердце. Но распался и этот союз.

Приписывали Бузовой и отношения с телеведущим Арчи (Артуром Цветковым). Однако коллеги поругались прямо на съемках передачи «Бабий бунт» на Первом канале. Артур выложил фотографии Ольги в интернет, ее это возмутило, дело закончилось скандалом.

В числе поклонников исполнительницы хита «Мало половин» называют и Алексея Митрофанова. Ольга никогда не давала комментариев по поводу отношений с политиком. Но они какое-то время часто появлялись на людях вместе.

Предприниматель Андрей Сорокин был месте с Бузовой на праздновании ее 25-летия в компании представителей шоу-бизнеса и просто бизнеса. Но дальнейшего развития роман не получил.

Встреча с футболистом Дмитрием Тарасовым, на тот момент женатым и имеющим маленького ребенка, оказалась судьбоносной. Спортсмен развелся с супругой и в 2012 году Ольга и Дмитрий поженились официально. Брак продержался четыре года, развод был скандальным и тяжелым. По словам Бузовой, она не выдержала измен супруга. Тарасов же говорил, что основной причиной охлаждения чувств было нежелание его половинки рожать детей.

В 2018 году на ТВ вышло шоу «Замуж за Бузову». С его финалистом, Денисом Лебедевым, Ольга встречалась и после окончания телепроекта. Но всплыла крайне неприятная информация – как оказалось, очаровывать богатую невесту Дениса обучало некое агентство. История закончилась скандалом и изгнанием альфонса с орбиты.

Благосклонности, правда, довольно кратковременной, телеведущей удостоился другой участник шоу – так сочли поклонники звезды, отслеживающие каждый ее шаг. Это был Валентин Коробков. Сама Ольга эту информацию не подтверждала.

В 2019 году на съемках клипа «Лайкер» Бузова познакомилась с блогером Давидом Манукяном. Знакомство переросло в страстный роман, где каждый шаг влюбленных был выложен в интернет и описан в СМИ. Ольга рассуждала о любви, счастье и семье, поклонники были счастливы за своих кумиров.

Сказка закончилась в одночасье – в канун своего дня рождения Бузова сообщила, что рассталась с Давой и выложила о нем такую информацию, в которую даже не верилось. Якобы Манукян оказался пригретой на груди змеей – он и изменял, и лгал, и даже распускал руки.

Однако и СМИ и фанаты не оставляют надежды «пристроить» одинокую телеведущую. Сейчас в интернете появилась информация о будто бы нарождающейся нежной дружбе Бузовой и Билана.