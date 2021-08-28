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Андреасян – Кудрявцевой: «Вам эти тексты пишут, или вы просто тварь?»

Ирина Лебедева
56 минут назад

В интернете разгорается новый скандал. Его герои – телеведущая Лера Кудрявцева и режиссер Сарик Андреасян, рассказывает СтарХит.

Андреасян – Кудрявцевой: «Вам эти тексты пишут, или вы просто тварь?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно в Сочи проходил фестиваль «Новая волна». Ведущая Лера Кудрявцева походя неуважительно отозвалась о работах Сарика Андреасяна, пошутив об их качестве. Она произнесла буквально следующее:

«...их, как фильмов у Сарика Андреасяна очень много, но, как говорится, хорошего мало».

Сарик отреагировал не сразу, а только тогда, когда посмотрел программу «Новой волны». Режиссер опубликовал пост в инстаграме, где весьма оскорбительно и агрессивно обрушился на телеведущую, зацепив за компанию и прочих представителей шоу-бизнеса.

«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас Мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете кто я и что вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы и весь ваш шоу бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите и тупую шутку, которую вам написали плохо понимающие в киноиндустрии люди. Спасибо! Это не требует ответа от вас. Мне просто стыдно за вас», - написал Андреасян.

Кудрявцева пока не комментировала эту ситуацию.

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева в беседе с NEWS.ru раскрыла детали своей болезни. Знаменитость пожаловалась на головные боли, слабость и апатию. Симптомы проявились после коронавируса. Лера Кудрявцева в январе этого года переболела коронавирусом. На тот момент она собиралась вместе с мужем в Дубай. Поездку пришлось отложить, хотя и заболевание прошло в лёгкой форме.
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