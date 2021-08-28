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Мошенники оставили внука Рязановой без сбережений

Ирина Лебедева
58 минут назад

Никак не завершится черная полоса в жизни семьи народной артистки России Раисы Рязановой. На этот раз пострадал ее внук, актер первой категории театра «Содружество актеров Таганки». Он перевел мошенникам более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщил источник сайта kp.ru.

Мошенники оставили внука Рязановой без сбережений
Фото:  YouTube YouTube

24 августа Андрею позвонил человек, представившийся сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Незнакомец сообщил Андрею, что сохранность денег на его счету под угрозой и убедил перевести сбережения на некие резервные счета.

Следуя инструкциям злоумышленника, Перов лишился всех денег. Сумма потерь составила более 1, 3 млн рублей.

В итоге артист осознал, что его обобрали мошенники, и обратился с заявлением в полицию.

Раиса Рязанова, звезда фильма "Москва слезам не верит", год назад похоронила единственного сына.

Данила Перов скончался в январе прошлого года из-за оторвавшегося тромба.

Напомним, что Данила появился на свет в браке Рязановой с актером Юрием Перовым.

У него остался 29-летний наследник, внук Раисы Ивановны, который пошел по стопам своих родственников и тоже пробует себя на большой сцене.

Шоу-бизнес,Юрий Перов,Данила Перов,Раиса Рязанова,МВД,Россия,
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