Мошенники оставили внука Рязановой без сбережений

Никак не завершится черная полоса в жизни семьи народной артистки России Раисы Рязановой. На этот раз пострадал ее внук, актер первой категории театра «Содружество актеров Таганки». Он перевел мошенникам более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщил источник сайта kp.ru.

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24 августа Андрею позвонил человек, представившийся сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Незнакомец сообщил Андрею, что сохранность денег на его счету под угрозой и убедил перевести сбережения на некие резервные счета.

Следуя инструкциям злоумышленника, Перов лишился всех денег. Сумма потерь составила более 1, 3 млн рублей.

В итоге артист осознал, что его обобрали мошенники, и обратился с заявлением в полицию.

Раиса Рязанова, звезда фильма "Москва слезам не верит", год назад похоронила единственного сына.

Данила Перов скончался в январе прошлого года из-за оторвавшегося тромба.

Напомним, что Данила появился на свет в браке Рязановой с актером Юрием Перовым.