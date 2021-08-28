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Адвокат: Волочковой будет сложно засудить автора ее фото без трусов

Ирина Лебедева
36 минут назад

Анастасия Волочкова собирается засудить тех, кто выложил в сеть крайне неприятную для нее фотографию. Балерину подловили в тот момент, когда она присела по нужде, - рассказывает ФАН.

Адвокат: Волочковой будет сложно засудить автора ее фото без трусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но наказать обидчиков, считает адвокат Юлия Вербицкая-Линник, поскольку Анастасия справляла нужду на открытом пространстве, где любой прохожий мог ее увидеть и сфотографировать

«Если будет установлено, что данная зона является открытой, каждый проходящий мимо может сфотографировать, то основания для удовлетворения таких исков, как правило, не бывает, и прогнозы по данному делу неблагоприятные», — уверена адвокат.

Безусловно, суд может и поддержать иск Волочковой. Однако нанести серьезный финансовый ущерб злым папарацци не получится – компенсация морального ущерба по похожим делам, отмечает Вербицкая-Линник, определяется правосудием в 50-150 тысяч рублей.

Балерина Анастасия Волочкова в ходе презентации своего альбома «Вселенная» заявила, что не претендует на звание певицы и, в отличие от телеведущей Ольги Бузовой, «не лезет на большие площадки». Презентация музыкального альбома Волочковой прошла в одном из столичных клубов. Поздравить артистку приехали Рома Жуков, Никас Сафронов, Прохор Шаляпин, Анастасия Гребенкина, Андрей Ковалев, группа «Воровайки», Ольга Казаченко, Любаша и многие другие.

Шоу-бизнес,Ольга Казаченко,Прохор Шаляпин,Анастасия Гребенкина,Андрей Ковалев,Никас Сафронов,Анастасия Волочкова,
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