Адвокат: Волочковой будет сложно засудить автора ее фото без трусов

Анастасия Волочкова собирается засудить тех, кто выложил в сеть крайне неприятную для нее фотографию. Балерину подловили в тот момент, когда она присела по нужде, - рассказывает ФАН.

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Но наказать обидчиков, считает адвокат Юлия Вербицкая-Линник, поскольку Анастасия справляла нужду на открытом пространстве, где любой прохожий мог ее увидеть и сфотографировать

«Если будет установлено, что данная зона является открытой, каждый проходящий мимо может сфотографировать, то основания для удовлетворения таких исков, как правило, не бывает, и прогнозы по данному делу неблагоприятные», — уверена адвокат.

Безусловно, суд может и поддержать иск Волочковой. Однако нанести серьезный финансовый ущерб злым папарацци не получится – компенсация морального ущерба по похожим делам, отмечает Вербицкая-Линник, определяется правосудием в 50-150 тысяч рублей.