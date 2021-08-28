«Дают - бери!» Бузова посоветовала девушка не быть гордячками

Ольга Бузова обозначила свою жизненную позицию в сфере материальных отношений между мужчинами и женщинами. В подкасте "Бузова шоу" на платформе "Яндекс.Музыка" поющая телеведущая заявила, что от дорогих подарков не стоит отказываться. Об этом рассказали dni.ru.

Фото: Instagram Instagram

Бузова в рамках своего подкаста презентовала слушателям беседу с Никитой, фитнес-тренером из города Тверь. Молодой человек рассказал Ольге, что его общение с девушками ранее приносило ему одни разочарования. Никита хочет серьезные отношения и семью, а его избранницы – денег и свободы.

В ходе разговора выяснилось, что знакомился с барышнями тренер исключительно в ночных клубах. Бузова обратила на это внимание и отметила, что место для поиска невесты было выбрано изначально неправильно.

Сейчас Никита встретил девушку совершенно иного плана. Он счастлив – возлюбленная не требует денег и отказывается от дорогих подарков.

Телеведущая считает, что такая женская позиция тоже неверна. По ее мнению, подарки следует брать. Сама Ольга в свое время получила в подарок от Манукяна довольно дорогое кольцо. Несмотря на то, что роман с Давой завершен, она и не думала возвращать ценный подарок.

"Дают — бери! Если мужчина хочет — пусть делает", – считает теледива.