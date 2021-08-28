У перенесшего  инсульт Краско ухудшились память и зрение

«Его перевели в обычную палату, будут держать в больнице еще дней 10, диагностирован инсульт. У него нарушение мозгового кровообращения. С речью нормально, но стал кое-что забывать, чего раньше не наблюдалось. Может по несколько раз одно и то же рассказывать. Зрение немного нарушилось боковое — оно у него и так было не очень хорошее», - сообщил Смородинов.