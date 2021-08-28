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У перенесшего  инсульт Краско ухудшились память и зрение

Ирина Лебедева
36 минут назад

Несколько дней назад Иван Краско попал в больницу с признаками инсульта. Медики подтвердили тяжелый диагноз, но состояние больного удалось стабилизировать. Несмотря на почтенный возраст, Иван Иванович активно восстанавливается и его уже перевели из реанимацию в обычную палату.

У перенесшего инсульт Краско ухудшились память и зрение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако столь серьезную болезнь нельзя вылечить за короткий срок. Актеру, как рассказал «СтарХиту» директор Ивана Ивановича Вячеслав Смородинов, предстоит провести еще некоторое время в клинике под контролем врачей, и далее реабилитироваться уже вне больничных стен. Пока у звездного пациента возникли проблемы с памятью и со зрением.

«Его перевели в обычную палату, будут держать в больнице еще дней 10, диагностирован инсульт. У него нарушение мозгового кровообращения. С речью нормально, но стал кое-что забывать, чего раньше не наблюдалось. Может по несколько раз одно и то же рассказывать. Зрение немного нарушилось боковое — оно у него и так было не очень хорошее», - сообщил Смородинов.

Речевая и двигательная функции не нарушены, и Краско, по словам его директора, рвется на работу. В конце сентября в театре имени Комиссаржевской заявлен спектакль с его участием. Правда, неизвестно позволят ли ему доктора так быстро вернуться к активной деятельности и выйти на сцену.

Краско был женат четыре раза. Его первой супругой была Екатерина Иванова (родила ему дочь Галину), второй — учительница Кира Петрова (родила сына Андрея и дочь Юлию), третьей — художница по костюмам Наталья Вяль (родила сыновей Ивана и Федора), четвертой — Наталья Шевель.

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