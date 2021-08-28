Екатерина Варнава объяснила отсутствие детей

Актриса Екатерина Варнава рассказала, почему у неё все еще нет детей и планирует ли она заводить их в будущем.

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На шоу ведущей Иды Галиц «Есть вопросики» артистка поделилась, что до нынешних отношений с режиссёром Александром Молочниковым у неё был выкидыш на третьем месяце беременности.

Она призналась, что все еще переживает тот случай, однако от нового возлюбленного, режиссера Александра Молочникова, детей ей все же хочется.

«Я вижу себя матерью его детей... Но сейчас в моей жизни такой период, что я пытаюсь, но пока не получается», – заявила Варнава.

Также на шоу актриса прокомментировала информацию об отношениях с телеведущим Дмитрием Хрусталевым. Она призналась, что в течение года они были вместе, однако в романе не обошлось без обид и недопонимания, а потому до ЗАГСа знаменитости так и не дошли.