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Екатерина Варнава объяснила отсутствие детей

Елена Прошина
56 минут назад

Актриса Екатерина Варнава рассказала, почему у неё все еще нет детей и планирует ли она заводить их в будущем.

Екатерина Варнава объяснила отсутствие детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На шоу ведущей Иды Галиц «Есть вопросики» артистка поделилась, что до нынешних отношений с режиссёром Александром Молочниковым у неё был выкидыш на третьем месяце беременности.

Она призналась, что все еще переживает тот случай, однако от нового возлюбленного, режиссера Александра Молочникова, детей ей все же хочется.

«Я вижу себя матерью его детей... Но сейчас в моей жизни такой период, что я пытаюсь, но пока не получается», – заявила Варнава.

Также на шоу актриса прокомментировала информацию об отношениях с телеведущим Дмитрием Хрусталевым. Она призналась, что в течение года они были вместе, однако в романе не обошлось без обид и недопонимания, а потому до ЗАГСа знаменитости так и не дошли.

Однако Варнава объяснила, что скрывать отношения от широкой публики решил именно Хрусталев. Телеведущему не хотелось привлекать внимание к своей персоне из-за особенностей внешности.

Шоу-бизнес,Дмитрий Хрусталев,Екатерина Варнава,Александр Молочников,
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