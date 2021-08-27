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Роспотребнадзор проверит концерт Агутина из-за санитарных нарушений

Газета.Ru
51 минуту назад

Роспотребнадзор проводит проверку в отношении организатора концерта Леонида Агутина из-за нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ведомства по Московской области.

Концерт Агутина проверят из-за санитарных нарушений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что мероприятие прошло 26 августа в «Крокус Сити Холле».

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал почти на полмиллиона рублей петербургский Ледовый дворец после концерта Басты. Мероприятие состоялось в конце ноября с нарушением санитарных норм. Администрация дворца признала свою вину частично. По словам самого артиста, меры защиты на выступлении соблюдались.

Закрывать дворец не стали — хотя представители Роспотребнадзора просили это сделать вплоть до 15 января 2021 года. По словам главы ведомства Анны Поповой, на концерте собралось «недопустимо большое количество людей». Кроме того, как утверждается в материалах Роспотребнадзора, зрители не надевали маски и не соблюдали социальную дистанцию, образовалась толпа. Протокол составляли по видеозаписям, размещенным в соцсетях зрителями.

Шоу-бизнес,Леонид Агутин,Роспотребнадзор,
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