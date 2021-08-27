Концерт Агутина проверят из-за санитарных нарушений

Роспотребнадзор проводит проверку в отношении организатора концерта Леонида Агутина из-за нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ведомства по Московской области.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что мероприятие прошло 26 августа в «Крокус Сити Холле».

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал почти на полмиллиона рублей петербургский Ледовый дворец после концерта Басты. Мероприятие состоялось в конце ноября с нарушением санитарных норм. Администрация дворца признала свою вину частично. По словам самого артиста, меры защиты на выступлении соблюдались.