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Никита Джигурда вызвал на бой известного адвоката Сергея Жорина

Чемпионат.com
2 часа назад

Российский актёр и шоумен Никита Джигурда бросил вызов известному адвокату Сергею Жорину. Об этом он заявил в видео, опубликованном в «инстаграме» промоушена «Наше дело».

Джигурда вызвал на бой адвоката Жорина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Джигурда заявил, что Жорин неоднократно обманывал клиентов, в том числе его бывшую супругу, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Марину Анисину.

«Бить буду сильно, но аккуратно», — заявил Никита.

«Сергей Жорин — известный адвокат России, представляющий в судах интересы медиаперсон и публичных лиц. На его счету несколько десятков сенсационных судебных процессов с участием звёзд шоу-бизнеса, актёров, певиц, продюсеров, которые благодаря таланту и способностям адвоката добивались рекордных компенсаций», — отмечается в сообщении промоушена «Наше дело».

Шоу-бизнес,Марина Анисина,Сергей Жорин,Никита Джигурда,
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