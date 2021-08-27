Джигурда вызвал на бой адвоката Жорина

Российский актёр и шоумен Никита Джигурда бросил вызов известному адвокату Сергею Жорину. Об этом он заявил в видео, опубликованном в «инстаграме» промоушена «Наше дело».

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Джигурда заявил, что Жорин неоднократно обманывал клиентов, в том числе его бывшую супругу, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Марину Анисину.

«Бить буду сильно, но аккуратно», — заявил Никита.