Осужденный слова о русских комик Мирзализаде выбрал новый объект для шуток

Российский стенд-ап комик Идрак Мирзализаде заявил, что после ареста за слова о русских ему придется «сократить темы для шуток». Об этом он заявил в специальном репортаже на YouTube-канале «Редакция».

«Все могут оказаться в этой ситуации. Что угодно можно использовать Сейчас мне придется шутить только про бытовую технику. Буду шутить про умные чайники. У меня есть шутки про них», — рассказал Мирзализаде.

При этом артист признался, что хоть и не собирается бросать стенд-ап, все же хочет взять паузу и на некоторое время уйти со сцены.

«Хочу отдохнуть от всего. Хочу, чтобы люди немного на свою жизнь перестроились, перестали об этом думать. А пока что мне не стоит быть на виду. Уберу ближайшие выступления. Профессию не брошу. Я ее обожаю. Просто пока отдохну», — пояснил комик.

Напомним, что причиной судебного разбирательства стала шутка Мирзализаде про то, что после русских неприятно снимать жилье. В разговоре с «Редакцией» он еще раз подчеркнул, что его слова вырвали из контекста выступления. Также он напомнил, что после подвергся нападению со стороны оскорбленных его словами. При этом Идрак заметил, что содержание в спецприемнике оказалось не столь ужасным, как он опасался, а за десять дней ему удалось познакомиться и подружиться с сокамерниками.