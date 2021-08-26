Моргенштерн возглавил рейтинг доверия молодежи

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн возглавил рейтинг медийных персон, к которым молодежь испытывает наибольшее доверие. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные аналитического агентства Romir.

В опросе приняли участие 2400 человек в возрасте от 14 до 21 года. Их попросили назвать семь медийных персон, поставив при этом на первое место того, к кому они испытывают наибольшее доверие.