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Моргенштерн возглавил рейтинг доверия молодежи

Елена Прошина
19 минут назад

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн возглавил рейтинг медийных персон, к которым молодежь испытывает наибольшее доверие. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные аналитического агентства Romir.

Моргенштерн возглавил рейтинг доверия молодежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опросе приняли участие 2400 человек в возрасте от 14 до 21 года. Их попросили назвать семь медийных персон, поставив при этом на первое место того, к кому они испытывают наибольшее доверие.

По результатам опроса на втором после Моргенштерна месте оказался артист Егор Крид, замыкает тройку лидеров телеведущий и видеоблогер Антон Птушкин. В топ-10 списка также вошли телеведущая Анастасия Ивлеева, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев, певец Тимур Юнусов (Тимати), футболист Артем Дзюба, юморист Гарик Харламов, журналист и телеведущий Дмитрий Борисов и певица и видеоблогер Ида Галич.

Ранее суд в Москве признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков, назначив исполнителю штраф в размере 100 тысяч рублей.

Шоу-бизнес,Антон Птушкин,Анастасия Ивлеева,Ида Галич,Артем Дзюба,Дмитрий Борисов,Крид,Тимати,Константин Ивлев,Гарик Харламов,
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