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Адвокат оценил перспективы дела об избиении сына Пьехи

Елена Прошина
52 минуты назад

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов считает, что после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении сына Стаса Пьехи, к расследованию отнесутся более внимательно. Он также уверен, что дело дойдет до суда. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Адвокат оценил перспективы дела об избиении сына Пьехи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К нему могут отнестись более серьезно, не спустят на тормозах и направят в суд», - сказал Калинов «Газете.Ru», комментируя, как запрос главы СК может повлиять на ход дела.

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По его мнению, Ирине Безбородовой, которую семья Пьехи обвиняет в избиении мальчика, не будут избирать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«На моей 15-летней практике такую меру не избирали никому», - пояснил адвокат.

Он рассказал, что меру пресечения в виде заключения под стражу избирают, если, предположительно, человеку предстоит отбывать наказание в колонии. В случае совершения незначительных преступлений избирается либо мера пресечения в виде обязательства о явке, когда человек должен явиться к дознавателю по первому требованию, либо - подписка о невыезде и надлежащем поведении, когда человек должен жить по конкретному адресу и не выезжать за пределы домашнего региона. Калинов также предположил, что мера пресечения в отношении Безбородовой уже избрана.

Адвокат считает, что в настоящее время следователи ждут заключения судебно-медицинской экспертизы, чтобы на его основании определить степень вреда, нанесенного здоровью мальчика, и окончательно квалифицировать дело.

«Конечно, дело будет направлено в суд, и Безбородова получит обвинительный приговор, если не примирится с потерпевшими — но, думаю, примирения там не будет», — подчеркнул Калинов.

В июле семья Стаса Пьехи обвинила соседку по даче в престижном поселке Рощино Ирину Безбородову в избиении семилетнего сына Пети. По словам родственников, ребенок получил многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму после того, как проткнул надувной бассейн карандашом. Мальчика госпитализировали и затем выписали из больницы.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об «умышленном причинении легкого вреда здоровью». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.

Шоу-бизнес,Ирина Безбородова,Стас Пьеха,Александр Бастрыкин,СКР,Газета.Ru,
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