Бывшая жена актера Ивана Краско рассказала о его состоянии

Народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного накануне в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, готовятся перевести из реанимации в обычную палату. Об этом рассказала бывшая жена Краско Наталья Вяль.
«Они его планируют сегодня по результатам исследования перевести на отделение, но пока ничего — на связи с врачами мои дети в городе, а я на даче», - сказала она изданию 78.ru.
Новый сезон в театре имени Комиссаржевской, где служит Краско с 1965 года, открывается 10 сентября. В свой день рождения, 23 сентября, артист должен играть спектакль «Утоли мои печали».
Экс-супруга Краско затруднилась сказать, выйдет ли актер на сцену в этот день. По ее словам, говорить об этом пока преждевременно, «но в репертуаре стоит».
Накануне стало известно, что 90-летнего Ивана Краско госпитализировали в реанимацию петербургского центра имени Алмазова с подозрением на инсульт. Актер почувствовал себя плохо за несколько дней до этого, у него начали отказывать ноги и темнело в глазах. Близкие уговорили его обратиться в поликлинику, откуда Краско на скорой увезли в больницу.