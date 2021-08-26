Бывшая жена актера Ивана Краско рассказала о его состоянии

Народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного накануне в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, готовятся перевести из реанимации в обычную палату. Об этом рассказала бывшая жена Краско Наталья Вяль.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Они его планируют сегодня по результатам исследования перевести на отделение, но пока ничего — на связи с врачами мои дети в городе, а я на даче», - сказала она изданию 78.ru.

Новый сезон в театре имени Комиссаржевской, где служит Краско с 1965 года, открывается 10 сентября. В свой день рождения, 23 сентября, артист должен играть спектакль «Утоли мои печали».

Экс-супруга Краско затруднилась сказать, выйдет ли актер на сцену в этот день. По ее словам, говорить об этом пока преждевременно, «но в репертуаре стоит».