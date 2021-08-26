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Шокирующие подробности смерти Легкоступовой: «Ударили тупым предметом по голове»

Popcake.tvиещё 4
48 минут назад

Гибель популярной исполнительницы 90-ых Валентины Легкоступовой до сих пор остается загадкой. Долгое время в смерти артистки винили ее мужа Юрия Фирсова. Однако яхтсмен отнекивался. А сейчас вскрылись новые детали дополнительных экспертиз по делу смерти Легкоступовой.

Адвокат заявил о насильственной смерти Легкоступовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Расследование скоропостижной смерти певицы хита «Ягода-малина» не окончено по сей день. Однако появилась новая информация о медицинском исследовании, результаты которого появились через год после ее смерти. Ранее говорили, что умерла Легкоступова не в результате насильственной смерти. Похоже, это не так.

Адвокат семьи Сергей Жорин заявил, что Валентина перед смертью получила несколько ударов тупым предметом по голове не менее двух раз.

«Такое заключение сейчас есть в материалах уголовного дела, в связи с чем следствие назначило еще одну комплексную экспертизу. И сейчас мы ждем ее окончания», — говорит адвокат.

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Жорин недоумевает: почему уголовное дело против его Юрия Фирсова до сих пор не возбуждено? К тому же, анализы показали, что Легкоступова не страдала от алкогольной зависимости, как об этом утверждал яхтсмен. Следствие также смущает странное поведение Фирсова, который постоянно дает разные показания.

"Фирсов не мог не понимать, что происходит с его женой, поскольку вся кровать была в крови", — говорит Жорин.

Шоу-бизнес,Происшествия,Юрий Фирсов,Сергей Жорин,
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