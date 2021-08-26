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«Помню его лицо»: экс-солистка «Тату» рассказала об изнасиловании в 11 лет

News.ru
1 час назад

Бывшая солистка популярной музыкальной группы «Тату» Лена Катина призналась, что в 11 лет подверглась насилию со стороны неназванного мужчины. Откровениями она поделилась на шоу «Секрет на миллион».

Экс-солистка «Тату» рассказала об изнасиловании в 11 лет
Фото: lenakatina/instagram.comlenakatina/instagram.com

До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слёз, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться, — призналась Катина.

Несмотря на пережитую в детстве травму, личная жизнь Катиной складывается достаточно неплохо: в 2013 году она вышла замуж за музыканта Кузмановича, от которого в 2015 родила сына, Александра, однако через четыре года после рождения первенца пара распалась. Сейчас экс-солистка «Тату» счастлива в новых отношениях, но пока не готова познакомить ребёнка с новым возлюбленным, так как хочет, чтобы её отпрыск «проработал боль после развода».

Ранее американский музыкант Боб Дилан был обвинен в изнасиловании 12-летней девочки.

Шоу-бизнес,Лена Катина,Боб Дилан,
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