Экс-солистка «Тату» рассказала об изнасиловании в 11 лет

Бывшая солистка популярной музыкальной группы «Тату» Лена Катина призналась, что в 11 лет подверглась насилию со стороны неназванного мужчины. Откровениями она поделилась на шоу «Секрет на миллион».
До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слёз, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться, — призналась Катина.
Несмотря на пережитую в детстве травму, личная жизнь Катиной складывается достаточно неплохо: в 2013 году она вышла замуж за музыканта Кузмановича, от которого в 2015 родила сына, Александра, однако через четыре года после рождения первенца пара распалась. Сейчас экс-солистка «Тату» счастлива в новых отношениях, но пока не готова познакомить ребёнка с новым возлюбленным, так как хочет, чтобы её отпрыск «проработал боль после развода».
Ранее американский музыкант Боб Дилан был обвинен в изнасиловании 12-летней девочки.