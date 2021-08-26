Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

76-летняя звезда театра и кино Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила её коллега Мария Шукшина в своем Telegram-канале.
В посте Шукшина опубликовала фотографию Васильевой в монашеской рясе и упомянула, что сын Васильевой служит священником в храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах.
Как отметил руководитель идеологического отдела «Царьграда» Михаил Тюренков, монашеский постриг – серьезный шаг для верующего человека.
«В чине пострижения фактически рождается новый человек, имеющий новый, ангельский образ. Именно поэтому в монашеском постриге человеку даётся другое имя, а фамилия, по давней традиции русской церкви, пишется в скобках», – объяснил эксперт.
Тюренков напомнил, что при постриге человек дает три обеда – целомудрия, отказа от частной собственности (нестяжания) и послушания.
Васильева ушла со сцены в 1993 году и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. Позднее актриса начала служение казначеем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве.
В 1996 Васильева вернулась в кино, но стала крайне избирательно относиться к ролям и просить разрешения на съемки у духовника. Всего за свою карьеру актриса сыграла более чем в 200 фильмах.