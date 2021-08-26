Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

76-летняя звезда театра и кино Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила её коллега Мария Шукшина в своем Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал Марии Шукшиной Телеграм-канал Марии Шукшиной

В посте Шукшина опубликовала фотографию Васильевой в монашеской рясе и упомянула, что сын Васильевой служит священником в храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах.

Как отметил руководитель идеологического отдела «Царьграда» Михаил Тюренков, монашеский постриг – серьезный шаг для верующего человека.

«В чине пострижения фактически рождается новый человек, имеющий новый, ангельский образ. Именно поэтому в монашеском постриге человеку даётся другое имя, а фамилия, по давней традиции русской церкви, пишется в скобках», – объяснил эксперт.

Тюренков напомнил, что при постриге человек дает три обеда – целомудрия, отказа от частной собственности (нестяжания) и послушания.

Васильева ушла со сцены в 1993 году и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. Позднее актриса начала служение казначеем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве.