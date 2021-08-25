Лишившаяся кистей Маргарита Грачева в третий раз стала мамой

Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, снова стала мамой. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Фото: соцети соцети

«Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10», – написала Грачева.

Она добавила, что вес малыша 2700 грамм, рост 53 см. Грачева также опубликовала фото, где она держит ребенка протезом за ступню. Из геотега следует, что Грачева находится в роддоме на Фурштатской в Санкт-Петербурге. Это третий ребенок Грачевой. У нее также есть двое сыновей от первого брака.

В декабре 2017 года муж Маргариты Дмитрий Грачев вывез ее в лес и на почве ревности отрубил ей кисти обеих рук, после чего отвез жену в больницу и сдался полиции. Маргарита выжила. Одну из отрубленных кистей удалось пришить, вместо второй врачи поставили бионический протез.