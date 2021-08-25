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Маргарита Грачева стала мамой в третий раз

Елена Прошина
20 минут назад

Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, снова стала мамой. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Лишившаяся кистей Маргарита Грачева в третий раз стала мамой
Фото: соцетисоцети

«Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10», – написала Грачева.

Она добавила, что вес малыша 2700 грамм, рост 53 см. Грачева также опубликовала фото, где она держит ребенка протезом за ступню. Из геотега следует, что Грачева находится в роддоме на Фурштатской в Санкт-Петербурге. Это третий ребенок Грачевой. У нее также есть двое сыновей от первого брака.

В декабре 2017 года муж Маргариты Дмитрий Грачев вывез ее в лес и на почве ревности отрубил ей кисти обеих рук, после чего отвез жену в больницу и сдался полиции. Маргарита выжила. Одну из отрубленных кистей удалось пришить, вместо второй врачи поставили бионический протез.

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В 2019 году Маргарита повторно вышла замуж за петербургского строителя, музыканта и кандидат в мастера спорта по шахматам Максим Андрющенко. Весной 2021 года Грачева объявила, что ждет ребенка.

Шоу-бизнес,Маргарита Грачева,Дмитрий Грачев,
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