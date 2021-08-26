"Великая подлость": Стас Пьеха о поведении избившей его сына женщины

«Я не хотел идти на шоу до тех пор, пока огромное количество лжи не вылилось на моего сына. И я вдруг понял одну простую вещь, что избить мальчика и его бабушку, а потом еще и опорочить на всю страну — это великая подлость», - заявил Пьеха в эфире программы «Пусть говорят».