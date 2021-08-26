"Великая подлость": Стас Пьеха о поведении избившей его сына женщины

Певец Стас Пьеха назвал «великой подлостью» поведение Ирины Безбородовой, избившей его 7-летнего сына Петю.
«Я не хотел идти на шоу до тех пор, пока огромное количество лжи не вылилось на моего сына. И я вдруг понял одну простую вещь, что избить мальчика и его бабушку, а потом еще и опорочить на всю страну — это великая подлость», - заявил Пьеха в эфире программы «Пусть говорят».
Пьеха выразил сомнение в том, что Ирина Безбородова делала его сыну замечания перед тем, как перейти к применению физической силы.
Кроме того, певец назвал «попыткой себя как-то отмыть» слова Безбородовой о том, что она испугалась за своего годовалого сына.
Напомним, 20 июля семья Стаса Пьехи обвинила соседку по даче в престижном поселке Рощино под Санкт-Петербургом Ирину Безбородову в избиении семилетнего Пети. По словам родственников, ребенок получил многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму после того, как проткнул надувной бассейн Безбородовой карандашом. Также Безбородова ударила бабушку Пети - тещу Стаса Пьехи. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об «умышленном причинении легкого вреда здоровью».