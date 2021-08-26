«Дети поехали в больницу, они тоже пока ничего не знают. Врачи могут сказать какую-либо информацию только родственникам больного. Инсульт — это неподтвержденная информация», — заявила Вяль .

Несколько дней назад 90-летний Краско пожаловался на плохое самочувствие. В это время он находился на даче в Грузино Ленинградской области. Он старался вести привычный образ жизни, хотя его шатало, отказывала нога, а в глазах темнело. Вместе с ним на даче находилась Наталья Вяль, которая позвонила директору Вячеславу Смородинову, когда артисту стало совсем плохо.