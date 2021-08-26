В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Бывшая жена Ивана Краско прокомментировала его госпитализацию

Lenta.ruиещё 8
24 минуты назад

Наталья Вяль, бывшая жена народного артиста России Ивана Краско, прокомментировала его госпитализацию. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Дети поехали в больницу, они тоже пока ничего не знают. Врачи могут сказать какую-либо информацию только родственникам больного. Инсульт — это неподтвержденная информация», — заявила Вяль.

Она добавила, что медики пока не поставили ее экс-супругу точный диагноз.

26 августа стало известно, что Краско попал в реанимацию. Отмечалось, что причиной госпитализации актера был инсульт.

Спустя 15 лет Иван Краско назвал неожиданную причину смерти сына

Несколько дней назад 90-летний Краско пожаловался на плохое самочувствие. В это время он находился на даче в Грузино Ленинградской области. Он старался вести привычный образ жизни, хотя его шатало, отказывала нога, а в глазах темнело. Вместе с ним на даче находилась Наталья Вяль, которая позвонила директору Вячеславу Смородинову, когда артисту стало совсем плохо.

В ноябре 2020 года Краско перенес коронавирус. Тогда артист отметил, что чувствует «хвост усталости» и не испытывает особой радости.

Шоу-бизнес,Наталья Вяль,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители