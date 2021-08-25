Народный артист России Иван Краско экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге с инсультом, сообщает «Стархит».
90-летний артист находится в реанимации.
Как рассказал продюсер и друг актера Вячеслав Смородинов, Краско почувствовал себя плохо несколько дней назад, когда находился на даче. У него отказывали ноги и темнело в глазах, однако от госпитализации артист отказывался.
В среду близкие уговорили актера обратиться в поликлинику, а оттуда его госпитализировали в больницу с диагнозом инсульт.
«Сегодня мы привезли его в поликлинику, где ему провели все необходимые процедуры и сказали, что это инсульт. На скорой его отвезли в одну из лучших клиник Петербурга — центр Алмазова», - рассказал Смородинов.