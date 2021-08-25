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Иван Краско экстренно госпитализирован

Вероника Полынина
13 минут назад

Народный артист России Иван Краско экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге с инсультом, сообщает «Стархит».

Иван Краско экстренно госпитализирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

90-летний артист находится в реанимации.

Как рассказал продюсер и друг актера Вячеслав Смородинов, Краско почувствовал себя плохо несколько дней назад, когда находился на даче. У него отказывали ноги и темнело в глазах, однако от госпитализации артист отказывался.

90-летний Краско снова стал отцом

В среду близкие уговорили актера обратиться в поликлинику, а оттуда его госпитализировали в больницу с диагнозом инсульт.

«Сегодня мы привезли его в поликлинику, где ему провели все необходимые процедуры и сказали, что это инсульт. На скорой его отвезли в одну из лучших клиник Петербурга — центр Алмазова», - рассказал Смородинов.

Шоу-бизнес,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,StarHit,Санкт-Петербург,Россия,
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