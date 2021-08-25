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Дочь Константина Меладзе попала в больницу

Вероника Полынина
56 минут назад

17-летняя дочь продюсера и композитора Константина Меладзе Лия попала в больницу. Фотографии и видео из больничной палаты девушка разместила в сторис Instagram.

На опубликованных кадрах видно забинтованную руку, катетеры, капельницы и провода от аппаратов, которые контролируют состояние Лии.

«Спасибо, что волновались и были рядом. Все самое страшное в прошлом. Сейчас только поесть и посмотреть реалити-шоу», - написала она.

О причинах госпитализации дочь композитора не рассказала.

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Лия родилась в 2004 году в браке Константина Меладзе с Яной Сумм. У супругов также есть 21-летняя дочь Алиса и 16-летний сын Валерий, который страдает аутизмом. Бывшая супруга и дети Меладзе живут в Киеве.

В 2015 году Константин женился на певице Вере Брежневой.

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