Пол Маккартни издаст ранее неизвестные песни The Beatles

Отмечается, что произведение будет основано на беседах Маккартни с поэтом Полом Малдуном. Книга охватывает все этапы творчества Маккартни и описывается как «автопортрет в 154 песнях». По словам издателя Аллена Лейна, в The Lyrics также войдут тексты незаписанной песни Tell Me Who He Is.

Ранее не публиковавшиеся рукописные тексты песен были обнаружены во время подготовки книги в одной из записных книжек Маккартни, которую он вел в начале 1960-х годов. Само произведение выйдет 2 ноября этого года и будет также включать ранее неопубликованные личные фотографии, черновики и рисунки музыканта. Каждая песня будет сопровождаться комментариями Маккартни о ее создании.