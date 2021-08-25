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Пол Маккартни издаст ранее неизвестные песни The Beatles

Lenta.ru
1 час назад

Британский музыкант Пол Маккартни готовит к изданию книгу под названием The Lyrics, в которую войдут тексты неизвестных ранее песен группы The Beatles. Об этом сообщает The Guardian.

Пол Маккартни издаст ранее неизвестные песни The Beatles
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что произведение будет основано на беседах Маккартни с поэтом Полом Малдуном. Книга охватывает все этапы творчества Маккартни и описывается как «автопортрет в 154 песнях». По словам издателя Аллена Лейна, в The Lyrics также войдут тексты незаписанной песни Tell Me Who He Is.

Ранее не публиковавшиеся рукописные тексты песен были обнаружены во время подготовки книги в одной из записных книжек Маккартни, которую он вел в начале 1960-х годов. Само произведение выйдет 2 ноября этого года и будет также включать ранее неопубликованные личные фотографии, черновики и рисунки музыканта. Каждая песня будет сопровождаться комментариями Маккартни о ее создании.

Шоу-бизнес,Пол Маккартни,
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