Пол Маккартни издаст ранее неизвестные песни The Beatles

Британский музыкант Пол Маккартни готовит к изданию книгу под названием The Lyrics, в которую войдут тексты неизвестных ранее песен группы The Beatles. Об этом сообщает The Guardian .

Отмечается, что произведение будет основано на беседах Маккартни с поэтом Полом Малдуном. Книга охватывает все этапы творчества Маккартни и описывается как «автопортрет в 154 песнях». По словам издателя Аллена Лейна, в The Lyrics также войдут тексты незаписанной песни Tell Me Who He Is.