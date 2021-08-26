«Пора на пенсию»: тиктокеры обвинили Долину в хайпе

Я очень уважаю взрослых, но, видимо, в этой сфере и в таком возрасте некоторым пора на пенсию. Тренды меняются каждый день, время берёт своё. Так критично высказываться, а потом еще хайпиться на этом в свою пользу — это и есть то поколение, на которое нужно равняться? — высказалась представитель направления Аня Ищук.