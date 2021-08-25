Сафронов рассказал об отношении Стефановича к титулу «экс-муж Пугачевой»

Никас Сафронов рассказал, как Александр Стефанович относился к титулу «бывший муж Аллы Пугачевой ». Как объяснил художник, который близко дружил с режиссером в последние годы, ему это совершенно не мешало. Такое заявление Сафронов сделал в эфире «Пусть говорят».

«Мне кажется, его не мучило, когда я говорил при ком-то: «Кстати, это экс-муж Пугачевой». Он никогда не реагировал негативно или отрицательно. Это ему не мешало», — сказал художник.

Как указывает Starhit, Стефанович в одном из последних интервью подтвердил: он не жалеет о том, что посвятил годы жизни Алле Борисовне. А вот цитату о том, что он «сделал» из нее звезду, опроверг и сказал, что никогда не говорил такого.