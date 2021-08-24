Мария Погребняк похвасталась нарядом за 114 млн рублей

Футболист Павел Погребняк, супруг Марии Погребняк, зарабатывает миллионы и всегда рад порадовать свою любимую дорогими подарками. Однако и сама женщина способна баловать себя, так как занимается развитием собственных брендов.

Фото: Instagram Instagram

Погребняк стала героиней шоу «Сколько стоит шмот?», где рассказала про свой образ, стоимость которого составила более 114 миллионов рублей. Жена спортсмена сообщила, что на ней надет недорогой костюм из шелка за 35 тысяч рублей. Однако Мария украсила этот аутфит брендовыми аксессуарами — сумкой за 300 тысяч рублей и жемчужными бусами за 180 тысяч.

Ведущего шоу повергла в шок цена колец Погребняк. Женщина рассказала, что одно стоит 3.5 миллиона рублей, а второе — 110 миллионов.

«Муж подарил. Мне с фамилией повезло», — похвасталась супруга Павла.

Также Мария призналась, что, несмотря на дорогой образ, она спокойно передвигается по городу в общественном транспорте. «На метро, кстати, доехала». Тогда ведущий поинтересовался, не боится ли Погребняк ездить с такими кольцами.