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Народная артистка России Наталья Исаева умерла в возрасте 60 лет

News.ru
20 минут назад

Народная артистка России Наталья Исаева умерла на 61-м году жизни. Актриса с 1983 года работала на подмостках Кировского драмтеатра, сообщает Пятый канал.

Умерла народная артистка России Исаева
Фото: kirov-portal.rukirov-portal.ru

Исаева закончила Свердловское театральное училище, десять лет она возглавляла кировское отделение Союза театральных деятелей. Звание народной артистки ей было присвоено в 1992 году.

В театральном мире актриса известна тем, что вела занятия по речи. Многие публичные люди учились этому искусству именно у неё. О дате и месте прощания с актрисой пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что народная артистка Белорусской ССР Галина Орлова умерла в возрасте 92 лет в Минске. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра и была женой Николая Ерёменко — старшего и матерью Николая Ерёменко — младшего.

Шоу-бизнес,Галина Орлова,Николай Еременко,Наталья Исаева,Россия,
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