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Каскадеры уличили Полину Гагарину во лжи о трюке в новом клипе

Газета.Ru
30 минут назад

Певица Полина Гагарина не могла сама выполнить трюк с прыжком из машины на скорости в клипе на песню «Вчера», несмотря на ее заявления об обратном, считает глава гильдии каскадеров Александр Иншаков. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru

Полину Гагарину уличили во лжи о трюке в новом клипе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В любом случае нужна подготовка, у человека, выполняющего прыжок из машины на скорости, должен быть опыт и понимание того, как это правильно делать», — пояснил Иншаков.

Кроме того, по его словам, артистам запрещено самим выполнять сложные трюки, потому что это грозит серьезными последствиями. Он подчеркнул, что утверждения певицы являются «заведомо нечестными» по отношению к тем, кто проделал эту работу.

Подобного мнения придерживается и каскадер и чемпионка по спортивной гимнастике Карина Асмус, сестра известной российской актрисы Кристины, о чем она написала в своем Instagram.

Она рассказала, что на самом деле трюк выполнила дублерша Светлана Токарская-Пасхина, похожая на Гагарину.

«Мы искренно не принимаем почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадёры рискуют жизнью (!!) ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!», — написала она.

Ранее исполнительницу обвинили в плагиате: в 2019 году певица Ольга Кормухина подала иск против Гагариной из-за кавер-версии «Кукушки». Кормухина уверена, что певица присвоила аранжировку, созданную ею и Алексеем Беловым.

Шоу-бизнес,Ольга Кормухина,Александр Иншаков,Алексей Белов,Полина Гагарина,
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