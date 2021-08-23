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Мамаев — впервые о борьбе с экс-женой за имущество: «Я столкнулся с дьяволом»

WMJ.ru
1 час назад

Футболист хочет отсудить у бывшей жены все имущество и общую дочь Алису.

Мамаев — о борьбе с экс-женой за имущество: «Я столкнулся с дьяволом»
Фото: InstagramInstagram

Павел Мамаев пришел на программу Матч ТВ и поделился откровением о напряженных отношениях с экс-супругой Аланой Мамаевой. Ожесточенную борьбу и ежедневные скандалы бывших супругов трудно назвать просто напряженными отношениями. Регулярно Алана и Павел, а теперь и новая избранница Павла и бывшая подруга Аланы Надежда Санько устраиваются перепалки в своих личных блогах.

Футболист рассказал в эфире, что с Аланой он развелся в апреле, но задолго до развода между ними были постоянные ссоры и напряжение. Как разоткровенничался спортсмен, ему не хотелось слышать голос супруги и она крайне его раздражала, а после развода у него присутствует такое впечатление, что «он столкнулся с дьяволом».

Не хочу делить с ней ничего, пусть забирает абсолютно все! Хочу играть в футбол, жить в новой семье, заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего, — пожаловался футболист.

Алана Мамаева, наоборот, утверждает, что ее экс-супруг не собирается жить спокойной жизнью и ей не дает. Мамаев подал судебный иск и уже успел отсудить у бывшей жены две машины. Как утверждает модель, футболист путем обмана хочет отобрать у нее дочь Алису.

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