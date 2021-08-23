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"Он пил как сапожник": актеры театра Ермоловой о Меньшикове

Вероника Полынина
22 минуты назад

Актеры московского театра имени Ермоловой потребовали увольнения художественного руководителя Олега Меньшикова. Об этом артисты заявили на пресс-конференции в понедельник, 23 августа, пишет «Комсомольская правда».

"Он пил как сапожник": актеры театра Ермоловой о Меньшикове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы спрашиваете, чего мы хотим? Хотим, чтобы Меньшикова не было в нашем театре. Чтобы его сняли с должности. Чтобы отменили приказ об увольнении наших актеров. Вернули им их квалификации, которые были понижены противозаконно», - заявила актриса Наталья Потапова.

Ее коллега Василиса Пьявко рассказала, что после прихода Меньшикова на должность худрука большая часть труппы осталась без работы, с репертуара сняли 85% спектаклей, декорации и уникальные костюмы были уничтожены.

«Он снял наши успешные спектакли, вместо них стали играть спектакли его «Товарищества 814». Это его частная антреприза. Сцена государственного театра стала площадкой для его коммерческих проектов», - пожаловалась актриса.

Артисты сообщили, что за малейшие проступки работники театра получают выговоры, а сам Олег Меньшиков регулярно срывает спектакли из-за пристрастия к алкоголю.

«Когда Меньшиков пришел в наш театр, было 23 отмены его спектаклей. Он пил как сапожник. И мы его еще жалели – «надо спасать Олежку», - вспоминает Наталья Потапова.

Кроме того, Меньшиков понизил категорию актерам труппы прежнего худрука Владимира Андреева, тем самым освободив более высокие категории для своих артистов.

Олег Меньшиков покинул должность главы театра Ермоловой

Актеры призвали провести проверку финансово-хозяйственной деятельности театра и поставить ситуацию на контроль департамента культуры Москвы.

Ранее артисты написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину, а затем и президенту России Владимиру Путину.

В письмах говорится, что Меньшиков уволил 21 артиста, снял с репертуара почти 90% спектаклей и ввел вместо них спектакли «Товарищества 814», где он является одним из учредителей и играет главные роли. Артисты также рассказали о спектаклях-однодневках, которые снимались с репертуара после нескольких показов или вообще не доходили до зрителя.
Шоу-бизнес,Василиса Пьявко,Наталья Потапова,Владимир Андреев,Александр Калягин,Олег Меньшиков,Владимир Путин,Комсомольская правда,
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