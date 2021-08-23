"Он пил как сапожник": актеры театра Ермоловой о Меньшикове

В письмах говорится, что Меньшиков уволил 21 артиста, снял с репертуара почти 90% спектаклей и ввел вместо них спектакли «Товарищества 814», где он является одним из учредителей и играет главные роли. Артисты также рассказали о спектаклях-однодневках, которые снимались с репертуара после нескольких показов или вообще не доходили до зрителя.