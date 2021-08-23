"Он пил как сапожник": актеры театра Ермоловой о Меньшикове

Актеры московского театра имени Ермоловой потребовали увольнения художественного руководителя Олега Меньшикова. Об этом артисты заявили на пресс-конференции в понедельник, 23 августа, пишет «Комсомольская правда».
«Вы спрашиваете, чего мы хотим? Хотим, чтобы Меньшикова не было в нашем театре. Чтобы его сняли с должности. Чтобы отменили приказ об увольнении наших актеров. Вернули им их квалификации, которые были понижены противозаконно», - заявила актриса Наталья Потапова.
Ее коллега Василиса Пьявко рассказала, что после прихода Меньшикова на должность худрука большая часть труппы осталась без работы, с репертуара сняли 85% спектаклей, декорации и уникальные костюмы были уничтожены.
«Он снял наши успешные спектакли, вместо них стали играть спектакли его «Товарищества 814». Это его частная антреприза. Сцена государственного театра стала площадкой для его коммерческих проектов», - пожаловалась актриса.
Артисты сообщили, что за малейшие проступки работники театра получают выговоры, а сам Олег Меньшиков регулярно срывает спектакли из-за пристрастия к алкоголю.
«Когда Меньшиков пришел в наш театр, было 23 отмены его спектаклей. Он пил как сапожник. И мы его еще жалели – «надо спасать Олежку», - вспоминает Наталья Потапова.
Кроме того, Меньшиков понизил категорию актерам труппы прежнего худрука Владимира Андреева, тем самым освободив более высокие категории для своих артистов.
Актеры призвали провести проверку финансово-хозяйственной деятельности театра и поставить ситуацию на контроль департамента культуры Москвы.
Ранее артисты написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину, а затем и президенту России Владимиру Путину.