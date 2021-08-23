Алена Яковлева раскрыла причину развода своих родителей

Актриса Алёна Яковлева, дочь знаменитого актёра Юрия Яковлева (1952-2013), известного по фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы или с лёгким паром» и «Кин-дза-дза», раскрыла причину развода своих родителей. Об этом она рассказала в эфире шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1».

Фото: vk.com/alyona.yakovleva vk.com/alyona.yakovleva

Я знаю только одно — что он пошёл встречать Новый год, и мама сказала: «Юрочка, если тебе там лучше, иди». И, так сказать, были выставлены чемоданы, — вспомнила Яковлева.

Несмотря на болезненное расставание, Юрий Яковлев очень любил свою первую супругу, Киру Мачульскую, которая и подарила ему дочь Алёну. По словам актрисы, он даже ездил к ней в туберкулёзный санаторий, чтобы поддержать. За «шесть лет счастья» знаменитый актёр ни разу не был уличен в измене, да и сама Яковлева не считает отца «бабником».

Это бывает среди артистов. Мама в этот момент, конечно, очень боялась, что с её ребенком может что-то произойти, нервничала. Наверное, она как-то не очень за этим следила, скажем так, — призналась Алёна.

Однако причиной разрыва между родителями Алёны стала именно влюбленность Юрия в молодую актрису, Екатерину Райкину, с которой тот познакомился на съёмках фильма «Дамы и гусары». Ситуация осложнилась тем, что Кира в тот момент была беременна и, в какой-то момент не выдержав измены, порвала с Юрием.